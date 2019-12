Napoli, si schianta sui paletti di piazza Plebiscito con l'auto a noleggio: conducente ferito

Schianto in piazza del Plebiscito, a Napoli dove un automobilista si è scontrato con uno dei pali di delimitazione dell'area pedonale. L'incidente è avvenuto questa notte, intorno alle 3.30 e non ha coinvolto altri veicoli, nonostante l'auto abbia sbandato più volte prima di conficcarsi nel paletto.



L' uomo alla guida del veicolo, preso a noleggio, ha perso il controllo del mezzo che è stato bloccato dal palo ma le cause dell'incidente sono ancora al vaglio della polizia municipale, intervenuta con le pattuglie della Centrale Operativa Territoriale. Sul posto è giunta l'ambulanza della postazione Chiatamone che ha prestato i primi soccorsi all'uomo, originario di Caserta, poi trasportato all'ospedale Loreto Mare dove è stato ricoverato con una prognosi di 21 giorni per il trauma facciale e la frattura del setto nasale.



I poliziotti municipali hanno sottoposto l'uomo ai test alcolemici di cui si attendono i risultati ed hanno acquisito le immagini della videosorveglianza di zona per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. © RIPRODUZIONE RISERVATA