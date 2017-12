Schianto con un'auto nel Napoletano: morto motociclista, conducente indagato per omicidio steadale

Sabato 30 Dicembre 2017, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 10:50

TORRE DEL GRECO - Schianto violentissimo tra un'auto e una moto in via Nazionale, morto un uomo di 48 anni. La vittima è Massimo Sorrentino, centauro di Torre del Greco: stava viaggiando in sella alla sua Yamaha 750 quando è stato centrato da una vettura, guidata da I.V., 70 anni.L'incidente è avvenuto al civico 399, all'altezza delle palazzine popolari Iacp. Massimo Sorrentino è stato prima trasportato all'ospedale di Boscotrecase e poi al Cardarelli di Napoli dove, nonostante le cure e un delicato intervento chirurgico, è morto intorno alle 3 del mattino.Salma e cartella clinica sono state sequestrata. L'automobilista è indagato per omicidio stradale. I vigili urbani di Torre del Greco hanno ricostruito esattamente la dinamica grazie ad un filmato girato dalle telecamere di videosicurezza della zona: il conducente della vettura stava svoltando a sinistra quando è sopraggiunto la moto guidata da Massimo Sorrentino. Impossibile evitare l'impatto.