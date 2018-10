Napoli, 41 scosse nel cratere del Vesuvio: «Ma nessuna anomalia, è la normale attività del vulcano»

Sabato 20 Ottobre 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 09:43

Uno sciame sismico di ben 41 piccoli eventi terremoti dalle ore 16.04 alle ore 23.44 si è verificato ieri nell'area craterica del Vesuvio. A comunicarlo è stato l'Osservatorio Vesuviano che ha rilevato gli eventi tellurici.«Si è trattato di uno sciame composto da sismi di bassa magnitudo da -0,4 a un massimo 1.1 della scala Ritcher - spiega Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano - L'epicentro è stato localizzato nell'area craterica del Vesuvio. Una zona soggetta, al contrario dei Campi Flegrei, a una subsidenza, cioè abbassamento. Naturalmente i terremoti non sono stati avvertiti e non abbiamo evidenziato particolari anomalie accompagnate agli eventi sismici. È un'attività di una zona vulcanica attiva. Inoltre, sia i dati geochimici che quelli geofisici non hanno evidenziato variazioni significative. Si è trattato di uno sciame che rientra nella dinamica di un vulcano attivo come il Vesuvio».