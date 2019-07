Sciame di api nel Vesuviano, i cittadini si mobilitano per salvarle

Martedì 30 Luglio 2019, 19:57

Nuovo caso di sciame di api nel vesuviano. Stavolta ad essere interessata è la città di San Giorgio a Cremano, dove in via Luca Giordano sono state individuate un numero elevato di api sostare su un muretto della zona. Numerose le segnalazioni per poter tutelare gli insetti senza arrecare loro alcun danno.Molti cittadini infatti si sono mobilitati per controllare che le api possano essere spostate senza esser uccise e senza spaventare i passanti.Un caso simile si è verificato recentemente anche a Portici, dove all'esterno del megastore Euronics una schiera di api aveva occupato il muro esterno. Anche in quel caso i residenti hanno manifestato la volontà di non procurare danni alla specie, ma tutelare le api fino all'arrivo degli addetti specializzati.Come a Portici anche a San Giorgio c'è chi ha consigliato di posizionare vicino al muretto un piattico contenente acqua e zucchero per permettere una maggiore tranquillità.Sono ora in corso le chiamate per poter spostare lo sciame in un posto sicuro.