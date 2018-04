Scintille in piazza nel Napoletano: le chiede la mano con un flash mob e un anello da 50mila euro

Sabato 21 Aprile 2018, 22:26 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 23:06

TORRE DEL GRECO. Le ha chiesto di sposarlo in piazza davanti a mille persone, tra petali di rosa e palloncini rossi e porgendole in ginocchio un anello di brillanti dal valore di 50mila euro. Stasera scintille in piazza Santa Croce per il wedding show che lo stilista 32enne di Caivano Mattia Pisano ha organizzato per chiedere la mano alla sua amata, la 26enne di Torre del Greco Nancy Madonna.Portata in piazza con una scusa, la promessa sposa attraverso un tappeto bianco é arrivata al centro della scena preparata per lei dove è stata accolta da un flash mob sulle note della canzone di Valentina Stella «Passione eterna». Emozionata e incredula non ha trattenuto le lacrime, soprattutto quando ha scorto sulle magliette dei ballerini la scritta «Vuoi Mattia Pisano per tutta la vita?».Tra gli applausi e le invocazioni dei presenti è spuntato dalla folla il suo promesso sposo, Mattia Pisano e i due si sono uniti in un lungo e appassionato abbraccio, mentre esplodevano i fuochi d’artificio. Poi Mattia si è inginocchiato e le ha recitato la famosa formula mentre le porgeva l’anello di brillanti fatto realizzare dall’incastonatore Marco Contardo. Lei ha ripetuto più volte «Sì» e si sono stretti forte ballando sulle note della loro canzone d’amore.Infine, sono stati fatti volare nel cielo che sovrasta la Basilica più importante della città mille palloncini. Ad occuparsi dello show Nicola Pezzella Wedding di Frattamaggiore, mentre per i permessi e la logistica «Il Gazebo Rosa Onlus» di Rosa Visciano presente con l’iniziativa «Inno all’amore e alla famiglia». I due innamorati si sposeranno il prossimo 21 maggio e per le nozze è prevista una festa vip con alcuni personaggi dello spettacolo come Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio.