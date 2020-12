Scioperi pubblico impiego; Sgambati: Uil mobilitata

«La Uil Campania è mobilitata alla piena riuscita dello sciopero generale dei lavoratori pubblici per mercoledì 9 dicembre per il rinnovo del contratto in Campania con ottemperanza delle misure anti covid». Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania.

Sono previsti «presidii sotto le prefetture e azioni social. Un paradosso è che i lavoratori sanitari, o vigili del fuoco sono stati in questi mesi considerati eroi e adesso non si trovano risorse per rinnovare il contratto. Lo Stato non investe risorse nemmeno attraverso il rinnovo contrattuale per ammodernare ed efficcientare la pubblica amministrazione. Queste sono le ragioni di fondo dello sciopero cui in piena emergenza pandemica siamo costretti a ricorrere per farci ascoltare», conclude Sgambati.

