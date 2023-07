Scioperi aerei di sabato 15 luglio: questi i voli garantiti da Napoli

In occasione degli scioperi che sabato 15 luglio interesseranno in Italia il settore aereo dalle 10 alle 18 (Personale dipendente società di handling aeroportuale, lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto, personale navigante Vueling e personale navigante tecnico della compagnia aerea Malta Air ma solo dalle 12 alle 16) e che a Napoli vede anche lo sciopero del pesronale Enav (torre di controllo) di Capodichino indetta dalle organizzazioni sindacali UGL-TA e UNICA, l'Enac (Ente nazionale aviazione civile) ha reso noto l'elenco dei voli da assistere in partenza da Napoli in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso:

A) tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

B) Questi i voli:

Easyjet 4115 Napoli-Olbia

Easyjet 4116 Olbia-Napoli

Volotea 1436 Napol-Lampedusa

Volotea 1673 Pantelleria-Napoli

Ryanair 9413 Napoli-Trapani

Ryanair 4654 Napoli-Cagliari

Ryanair 9414 Trapani-Napoli

Ryanair 1660 Napoli-Alghero

Ryanair 1661 Alghero-Napoli

Fly Dubai 1682 Napoli-Dubai

C) Tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo