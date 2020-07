Lunedi 27 luglio a inizio turno incroceranno le braccia i lavoratori della Sirti di Casandrino per protestare «contro le decisioni dell'azienda di voler peggiorare il piano sociale». È quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Rsu Fiom dello stabilimento. «La solidarietà - precisa la nota - dovrebbe passare al 50%, partendo da un 35% che è una misura che da sempre consideriamo inaccettabile. L'azienda, in risposta alle opposizioni delle organizzazioni sindacali, ha proposto di poter concedere il 40% della solidarietà a patto che ai lavoratori siano tolti 5 euro dal contributo pasto giornaliero, in deroga al contratto integrativo.Inoltre, la sede di Casandrino ha subìto un ulteriore attacco ai diritti dei lavoratori con la decisione di inviare in trasferta un delegato della Rsu-Fiom».

«L'azienda, ancora una volta, mostra - secondo la Rsu Fiom - una volontà ostile contro la forza operaia e la rappresentanza sindacale decidendo di indebolire le istanze dei lavoratori». «Riteniamo che quest'ultima azione - conclude la nota - sia soltanto una prova di forza insensata da parte di una dirigenza aziendale che ogni giorno diventa sempre più caparbia e poco incline al dialogo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA