I dipendenti dell'ispettorato del lavoro di Napoli in sciopero il 18 marzo

I dipendenti dell'ispettorato del lavoro di Napoli aderiscono allo sciopero nazionale per il 18 marzo. L’astensione dal lavoro è per l’intera giornata E

un concentramento dei lavoratori provenienti dai vari ispettorati dislocati sull’intero territorio nazionale è previsto a Roma in piazza della Repubblica dinanzi alla sede che ospita l’ufficio del capo nazionale dell’Uspettorato del lavoro.

«Il 13 marzo scorso nella GU è stato pubblicato il Decreto che esclude gli ispettori del lavoro, e tutto il personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dall’armonizzazione del trattamento economico accessorio, riconosciuto invece a tutti gli altri dipendenti ministeriali con il medesimo contratto. La beffa è colossale: agli ispettori del lavoro, deputati al controllo della corretta applicazione dei contratti collettivi, viene negata la corretta applicazione del proprio contratto!!! E così sorge una domanda, con il dubbio che sia priva di risposta: “Chi tutela coloro che tutelano?” Nonostante la mobilitazione generale dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, tenutasi il 4 marzo scorso, il Governo non ha ritenuto di evitare l’ingiusta e discriminatoria esclusione dei dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dalla perequazione dell’indennità di amministrazione. Né i vertici dell’Amministrazione hanno saputo garantire ai propri dipendenti il trattamento economico dovuto, causando così il blocco delle retribuzioni» scrivono in una nota i dipendenti.