Sciopero dei dipendenti italiani delle basi Usa in Italia: la protesta a Napoli il 30 giugno

Si inasprisce la protesta dei dipendenti civili italiani delle basi militari statunitensi in Italia. Il loro contratto, scaduto il 30 ottobre 2021, non vede ancora un rinnovo sicuro e dignitoso. Da Sigonella ad Aviano, passando per Napoli, Gricignano di Aversa, Vicenza e Pisa, il malumore monta.

Le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl e Uiltucs, dopo un appello alla Commissione JCPC (commissione americana composta dai rappresentanti di Marina, Aviazione ed Esercito che si occupa della trattiva) per trovare un accordo, poi ignorato, hanno indetto due giornate di sciopero. «Non siamo lavoratori “Usa” e getta». È il gioco di parole che i dipendenti italiani hanno deciso di utilizzare per annunciare lo sciopero all’interno delle basi militari degli Stati Uniti in Italia.

Per la Campania, sono 1300 i lavoratori delle basi Usa, tra Napoli e Gricignano di Aversa.

Questi, il 30 giugno, sciopereranno per l’intero turno di lavoro, riunendosi in un sit-in che dalle 7 durerà fino alle 14 presso la base Usa Navy di Napoli in viale Fulco Ruffo di Calabria. Già nelle giornate di oggi e domani però sono previsti volantinaggi e riunioni.

Il 29 giugno e il 30 giugno, dunque, i lavoratori italiani, prima a Vicenza, Pisa e Aviano, e poi a Napoli e Sigonella, non lavoreranno. La mobilitazione, supportata da diversi presidi davanti a tutte le basi americane, giunge dopo un tentativo di conciliazione tenutosi il 30 maggio 2023 presso l’Ambasciata degli Stati Uniti. L’incontro, inizialmente previsto per trovare un punto di incontro tra sigle sindacali e americani e scongiurare così lo sciopero, si è risolto in un nulla di fatto. Anzi. È emersa, in quella occasione, la scarsa volontà da parte del JCPC di trattativa, anche e soprattutto sulla parte economica.

«Noi stiamo lavorando e lavoreremo – dichiara Giuseppe Silvestro, Segretario Generale UILTuCS Campania – perché ci sia una forte risposta dei lavoratori, il 29 a Vicenza e il 30 a Napoli, perché questi lavoratori non sono lavoratori di serie b e anche perché sia recepito il messaggio che il contratto va rinnovato. I lavorativi meritano una un contratto e una retribuzione che risponda alle esigenze del mondo del lavoro e non solo a quelle degli americani»

«Il contratto dei 4300 lavoratori civili italiani delle basi USA in Italia – commenta Stefania Chirico, Segretaria Generale della Fisascat Cisl Territoriale di Napoli – è scaduto dal 2021. Abbiamo iniziato il confronto nazionale per il rinnovo contrattuale con la sottocommissione americana del JCPC circa un anno fa constatando durante 4 incontri una totale assenza di volontà a raggiungere delle intese che soddisfacessero le esigenze dei lavoratori, a partire dai capitoli di natura economica. Le segreterie nazionali sono state costrette a dichiarare uno stato di agitazione che è seguito al totale fallimento dell’incontro.

Il 30 maggio a Roma all’Ambasciata americana durante l’incontro per la procedura di raffreddamento dello sciopero il JCPC metteva a disposizione 200 euro all’anno, ovvero circa 16 euro al mese, per dipendente da investire in welfare contrattuale: offerta a dir poco inopportuna. Non comprendiamo oltretutto come si può continuare a sostenere che non ci sono soldi per il rinnovo del contratto dei dipendenti civili italiani mentre poi si programma di investire svariati milioni di euro per la riqualificazione delle strutture di divertimento degli americani del Carney Park».

«I civili italiani forniscono eccezionale supporto con manodopera qualificata al Comando USA di Napoli e alla comunità che è a seguito della forza USA e NATO – dichiara Gennaro Di Micco, Portavoce dei Lavoratori Fisascat Cisl della Base USA Navy di Napoli – e per questo sono qualificati come lavoratori ai più alti livelli di competenza in diversi settori. Mentre in altri stati europei gli americani investono economicamente sulla manodopera locale adeguando gli stipendi, nel bel paese Italia le borse restano chiuse.».

Tre sono le macro-tematiche di intervento individuate dalle due sigle sindacali, la Fisascat Cisl e la Uiltucs, che sollecitano con forza la ripresa della trattativa: un vero inquadramento del personale, con il superamento della discriminazione operata tra il personale americano e quello italiano a parità di mansioni; un miglioramento delle condizioni economiche; un miglioramento delle relazioni sindacali. I lavoratori civili italiani, inoltre, protesteranno anche contro un improvviso annuncio di esuberi fatto a 41 dipendenti della Base di Vicenza per i quali non è stato garantita una eventuale ricollocazione all’interno della stessa Istallazione.