Sciopero generale Usb, migliaia in piazza a Napoli: «Aumenta tutto ma non gli stipendi»

In piazza arrivano migliaia di lavoratori di tutte le categorie, sia pubbliche che private, a cui si uniscono anche disoccupati, pensionati, giovani e precari - di ogni ordine e grado - provenienti da tutte le province della Campania.

A Napoli c’è difatti l’intera fragilità sociale del Mezzogiorno a sfilare in corteo, da piazza del Gesù fino a piazza Trieste e Trento, per la giornata di Sciopero Generale indetto in tutta Italia dall'Unione Sindacale di Base. Con sit-in e mobilitazioni nelle maggiori città del Paese. Le rivendicazioni della piazza partenopea, che grida un secco «No a tutte le disuguaglianze», si concentrano sulla richiesta di adeguare gli stipendi all’ormai insostenibile caro vita di questi tempi: anche attraverso la messa in atto di un salario minimo di 10 euro lordi l'ora.

«In questo Paese è aumentato tutto tranne i salari» scandiscono in coro dal megafono i sindacalisti che ricordano il triste incremento delle morti bianche. Auspicando, contestualmente, la repentina introduzione «del reato di omicidio sul lavoro» per sanzionare «i datori di lavoro che evadano o eludano le normative».

Ed è proprio dalle «stragi sul lavoro» che è partita la protesta napoletana dell’Usb con uno spettrale ed emblematico flash mob messo in atto all’alba all’esterno di Palazzo Partanna, dove ha sede l’Unione Industriali di Napoli. Qui, in piazza dei Martiri, dieci attivisti si sono stesi a terra, simulando una vera e propria scena del crimine, indossando tute di lavoro sporche di pittura rossa e maschere bianche al viso perché «per loro i morti non hanno un volto».

«Lo scorso anno – racconta Marco Sansone, coordinatore regionale Usb Lavoro Privato – ci sono stati oltre 1200 morti sul lavoro in Italia: dall’inizio del 2023 sono già quasi 500, madri, padri e figli che non sono più tornati a casa.

Solo ieri (25 maggio ndr) altre 5 persone hanno perso la vita mentre erano sul posto di lavoro in un Paese dove a discapito della sicurezza si rincorre solo ed esclusivamente all’interesse del profitto».

Il segretario regionale dell’Usb Campania, nonché membro dell’esecutivo nazionale, Vincenzo De Vincenzo, per dare un volto alla «strage» ricorda Luana D'Orazio, la giovane mamma morta tragicamente nel maggio del 2021 a soli 22 anni dopo essere stata stritolata da un orditoio a cui lavorava in un’azienda tessile di Prato: «Questo avviene in un contesto in cui la produttività la fa da padrona, in barba alle vite delle persone: Luana è stata inghiottita da un macchinario manomesso, modificato solo per produrre di più. Così non si può andare avanti per questo abbiamo presentato una proposta di legge per l’introduzione nel codice penale del reato di omicidio e lesioni gravi sul lavoro».

Al coordinamento di piazza del Gesù, dove intorno alle 11 è partita la marcia di protesta, sono accorsi invece tutti quei cittadini, tra sindcalisti, associazioni di quartiere ed attivisti della sinistra radicale, che al contrario di lavorare per vivere ormai «vivono per lavorare». Senza vedere nessun tipo di prospettiva per costruire una famiglia o un semplice futuro al Sud. Tra le istanze, proposte unitamente dalle varie realtà che animavano la piazza chiamata dall’Usb della Campania, c’è anche la richiesta di adeguare gli stipendi all’inflazione reale del Paese aumentando di 300 euro le buste paga.

«Il problema è che di fronte a questa situazione critica il Governo resta con le mani in mano – chiarisce Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo – Unione Popolare - l’unica misura approvata dall’Esecutivo è il taglio al cuneo fiscale. Noi crediamo, invece, che la soluzione va cercata altrove: serve introdurre un salario minimo di 10 euro lordi l’ora. Per questo il prossimo 2 giugno partiremo in tutta Italia, con i nostri banchetti, per raccogliere le 50mila firme utili per far arrivare a discutere in Parlamento questa legge di iniziativa popolare».

«Questa – motiva Granato – fa parte della lotta alla precarietà dilagante che c’è soprattutto a danno di giovani e donne che ormai entrano nel mondo del lavoro esclusivamente con contratti super precari: tra stage retribuiti una miseria o con contratti farlocchi che soprattutto a Napoli e nel centro storico prevedono paghe da fame e finti part-time, oppure esternalizzazioni e appalti anche in aziende pubbliche. Come è successo all’Ospedale Santobono dove è stato esternalizzato il servizio di guardiania».

Ad incrociare le braccia oggi, prendendo parte alle 24 ore di sciopero che hanno causato anche dei disagi sul trasporto pubblico locale vista l’adesione, fanno sapere dall’Usb, che ha sfiorato il 50% tra i dipendenti del tpl, c’erano infatti tanti operatori del pubblico impiego.

Rachele, ad esempio, lavora come precaria da 25 anni per il Comune di Frattamaggiore, nell’ambito dei progetti promossi per i lavoratori socialmente utili, con una paga da 700 euro al mese: «Dopo un quarto di secolo al servizio dell’ente ho ancora un contratto part-time. Ho iniziato a lavorare a 24 anni ed ora ne ho 52: chiediamo il diritto di poter avere una pensione perché lavorando per altri 15 anni arrivo massimo ad 8 anni di contribuiti a tempo pieno dopo aver lavorato una vita intera. Oggi, specialmente per chi ha famiglia, non si può vivere con 700 euro».

Ma se questa è la situazione in provincia, nel capoluogo di Regione la musica non cambia poi così tanto. Lo dimostrano i 35 tirocinanti del progetto "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, che il prossimo 30 giugno rischiano di essere silurati, anticipatamente, dal Comune di Napoli.

Tra questi c’è Lucia Giandomenico, tirocinante della terza municipalità: «Abbiamo iniziato questo percorso di 10 mesi – ricorda – ora ci vediamo mandare via, dalla pubblica amministrazione dove siamo stati collocati, dopo appena 5 mesi di tirocinio, con mensilità non percepite e con un percorso formativo non portato a termine: chiediamo innanzitutto una proroga per i 5 mesi canonici».

«Il nostro progetto – precisa la donna – parte con i fondi POR della comunità europea: l’ostacolo maggiore è che il Comune è partito tardi con l’assegnazione di questi fondi per cui necessita di rendicontare alla comunità europea: ecco perché Palazzo San Giacomo vuole concludere il tirocinio anticipatamente».