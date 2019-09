Dopo i guasti arriva lo sciopero: disagi annunciati per la Circum

Giovedì 5 Settembre 2019, 12:43

Si annuncia una nuova mattinata di disagi per pendolari e turisti che si servono dei mezzi pubblici in Campania. Per domani mattina è infatti indetto uno sciopero di 4 ore (9.05-13.05) del personale dell'Ente Autonomo Volturno che aderisce al sindacato Orsa. Pur riguardando diverse tratte trasporto pubblico urbano a Napoli e provincia, i maggiori disagi si annunciano per chi usufruisce del servizio reso dalla Circumvesuviana, già nell'occhio del ciclone per i continui disagi arrecati agli utenti tra guasti, corse cancellate ed esercizio ridotto (il calendario estivo è stato prorogato fino a novembre per consentire di «liberare» treni da dirottare su altre tratte, 'privilegiatè, come la linea Napoli-Sorrento).Sull'astensione di domani è intervenuto il sindacato Orsa attraverso un comunicato stampa, nel quale spiega come lo sciopero sia «un'azione di lotta 'anomalà, lo sottolineiamo perché essa non parte da rivendicazioni economiche, anzi vuol significare e rappresentare che i normali rapporti industriali in azienda, dopo gli anni burrascosi del 'quasi fallimentò, non hanno ripreso il normale corso».«La conflittualità continua per tantissimi motivi, anzi è aumentata, con inutili battaglie 'di retroguardià su argomenti che non meriterebbero neanche di essere portati al tavolo delle trattative e che invece obbligano le organizzazioni sindacali a sostenere interminabili, estenuanti ed inutili riunioni. Le soluzioni di problemi importantissimi, che riguardano il miglioramento della sicurezza dell'esercizio ferroviario ed automobilistico sono vanificate, bloccate, ostacolate nei meandri di questa azienda, tra i 'gruppi di lavorò e le scrivanie dirigenziali, è arrivato dunque il momento di dire basta e di far sentire forte la voce dei lavoratori», conclude l'Orsa.