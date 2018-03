Tredici voli cancellati in partenza ed altrettanti in arrivo. Queste le conseguenze, all'aeroporto di Capodichino, a Napoli, dello sciopero proclamato per oggi dall'Usb. La cancellazione dei voli era stata preannunciata già ieri e in conseguenza di ciò, non si sono verificati particolari problemi nello scalo partenopeo. Imbarchi e check-in si sono svolti regolarmente.



Ferma al momento la funicolare centrale, mentre Montesanto e Chiaia garantiscono regolarmente le corse ogni 10 minuti, Mergellina ogni 15 minuti. Aperta la linea 1 della metropolitana, pochi i bus rientrati in deposito.

Giovedì 8 Marzo 2018, 15:45

