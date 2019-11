Trasporti a Napoli, Anm sciopera venerdì 29 novembre per 4 ore: stop a metro, funicolari e bus

Sciopero dei trasporti a Napoli. ANM informa che venerdì 29 novembre 2019 l’Organizzazione sindacale UIL ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore per la Linea 1 metropolitana dalle ore 11.30 alle ore 15.30. Nella stessa giornata, l’Organizzazione sindacale USB ha comunicato l’adesione allo sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia minime con le seguenti modalità:

Funicolari: Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina ultima corsa garantita alle ore 11.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15:50.

Metro Linea 1: l’ultima corsa garantita da Piscinola è alle ore 11.00 e da Garibaldi alle ore 11.00. Il servizio riprende con la prima corsa da Piscinola alle ore 15.51 e da Garibaldi alle ore 16.31.

Linee bus: Lo sciopero è previsto dalle ore 11.30 alle ore 15:30. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Le motivazioni alla base dello sciopero per la sigla sindacale UIL sono: “miglioramento delle condizioni di sicurezza ambientale della linea 1 metropolitana” per la sigla sindacale USB “contro la crisi industriale e ambientale”.

Nel corso dell’ultima azione di sciopero nazionale di 4 ore proclamato dalla UIL di lunedì 21 gennaio 2019, complessivamente l’adesione allo sciopero del personale viaggiante in servizio è stata del 25 % circa. L’ultima azione di sciopero per USB del 17 maggio scorso, ha fatto registrare un’adesione del personale in servizio del 24% circa.

Info e aggiornamenti: contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo tutti i giorni feriali dalle 6.30 alle ore 20.00 | profili facebook e twitter ANM |sito web www.anm.it;

Ultimo aggiornamento: 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA