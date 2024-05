Sciopero trasporti a Napoli: domani 6 maggio stop a bus, funicolari e metropolitana

Tre scioperi in meno di un mese. É il triste bilancio del settore dei trasporti. Il primo l'11 aprile scorso di 4 ore, il secondo il 26 aprile sempre di quattro ore, il terzo è fissato per domani 6 maggio e sarà di 24 ore, salvaguardando le fasce di garanzia. Annunci che puntualmente gettano nello sconforto i cittadini nel guardare i tabelloni pensano già a come doversi organizzare per la giornata. Mentre quello previsto per l'8 maggio è stato annullato. Disagi e la beffa dell'aumento del ticket della sola corsa della metropolitana che passa, sempre domani, da 1,30 a 1,50 euro.

L'astensione è a livello nazionale e a Napoli ha aderito l'Usb. alla quale a Napoli ha aderito l'Usb, Lo sciopero sarà articolato dalle 3 del 6 Maggio alle ore 3 del 7 Maggio. Per quanto riguarda le linee di superficie il servizio sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Vale la pena ricordare che le ultime partenze sono garantite trenta minuti prima dello sciopero e riprendono 30 minuti dopo l'astensione.

Per le tre funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa alle ore 9.20. Prima corsa pomeridiana alle 17. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17. Ultima corsa serale ore 19:50.

Per la linea 1 della metro prima corsa mattinale da Piscinola ore 6.30 e da Garibaldi ore 7.10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:12 e da Garibaldi ore 9:07. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17 e da Garibaldi ore 17.40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19.33 e da Garibaldi alle ore 19.28.

Diverse le motivazioni: dalla sicurezza sul lavoro, al miglioramento e potenziamento dei servizi di pulizia. Dalla manutenzione alla installazione di cabine blindate sui bus contro gli atti vandalici. Fino all'incremento delle retribuzioni di almeno 300 euro mensili.