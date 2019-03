Venerdì 8 Marzo 2019, 11:01

Chiuse la funicolare centrale e linea 1 della Metropolitana, stessa situazione alla Circumflegrea, Circumvesuviana, Cumana e linea Piedimonte Alife, linea 2 della metro a singhiozzo, cinquanta per cento dei bus Anm rientrati nel deposito di Cavalleggeri e 30 per cento in quello di piazza Carlo Terzo. Questi gli effetti, a Napoli, dello sciopero generale proclamato da Confederazione Unitaria di Base e Unione sindacale di Base. Alla stazione Centrale, fino alle ore 11, risultava cancellato l'Intercity della 9,50 per Palermo e, tra gli arrivi, l'intercity da Roma Termini delle ore 9,29. Regolari i treni di Italo. Forti disservizi e corse cancellate alla Atc di Capri. Rispettate le fasce di garanzia.