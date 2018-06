Prof universitari in sciopero, gli studenti: così siamo rovinati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 1 Giugno 2018, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sessione estiva degli esami ha inizio, ma non a pieno regime. Da oggi, infatti, parte lo sciopero dei professori che salteranno il primo appello di ogni esame, rimandando gli studenti prenotati al secondo giro utile. Ma la formula utilizzata, nonostante i piccoli correttivi che i docenti hanno concordato con la Commissione di Garanzia, non convince gli studenti che temono ripercussioni sul proprio percorso universitario.«Ad oggi brancoliamo nel buio poiché, oltre ai docenti firmatari che sono circa 7mila in tutta Italia, non sappiamo ancora chi siano gli altri professori che aderiranno allo sciopero, quindi non abbiamo la possibilità di organizzare i ritmi di studio in base alle date certe degli esami. Se tutto va bene potremmo trovarci, infatti, la mattina dell’appello con un avviso che ci indica che il titolare dell’esame ha aderito alla protesta. Ma se va male potremmo in teoria anche restare nell’aula fissata per l’esame senza che nessuno ci avvisi». Appare preoccupato Diego Conte, studente di Scienze Politiche della Federico II, che denuncia il suo disagio e quello di tanti altri colleghi che vivono la sua stessa situazione: «Prepararsi ad un esame è sempre una prova psicofisica di non poco conto. Tanto studio, tanta ansia per arrivare a quel giorno per poi essere bloccati la mattina stessa. Lo studio resta, certo, ma le energie profuse e l’organizzazione per incastrare altri esami da affrontare, magari dopo qualche settimana, sono letteralmente bruciate. Non credo sia giusto che chi studia e si è attenuto a un programma di esami, debba patire i disagi di una protesta che non riguarda direttamente noi studenti. Speriamo davvero di conoscere qualche dettaglio nei prossimi giorni».