Lunedì 19 Novembre 2018, 13:53

ERCOLANO - Rapina un’anziana di un orecchino d’oro: colto in flagranza dai carabinieri e arrestato. Ieri alle 16.30 in via IV Novembre Michele Cristian D'Antonio 23enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ha scippato un orecchino d’oro ad un’anziana signora provocando il panico e le urla di lei.In quel momento si trovava a passare una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco che hanno inseguito e raggiunto il malfattore. Dopo una violenta colluttazione con i carabinieri, il giovane è stato arrestato per rapina impropria. I carabinieri hanno recuperato l'orecchino e gli hanno trovato addosso altri due oggetti d'oro probabile provento di altri reati.