Sabato 27 Ottobre 2018, 17:07

I carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno tratto in arresto in flagranza di reato 2 cittadini algerini senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. Bochar Mohamed, 34 anni e Bouchouicha Khaled, 41 anni, sono ritenuti responsabili di concorso in rapina e di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.I due sono stati bloccati dopo inseguimento e colluttazione (un brigadiere ha riportato contusioni multiple guaribili in 7 giorno) immediatamente dopo aver strappato di mano il telefonino a una turista cinese 37enne. Lo smartphone è stato recuperato e restituito all'avente diritto dai militari dell`Arma. Gli arrestati sono stati portati al carcere di Poggioreale.