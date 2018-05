Scippatore minorenne arrestato da poliziotto libero dal servizio

​Un poliziotto - in forza all’Ufficio Prevenzione Generale - libero dal servizio, ha arrestato A.F., 17enne di Napoli per il reato di rapina impropria. L’agente, mentre passeggiava con i familiari in piazza Garibaldi, ha notato uno scooter a forte velocità inseguito da un uomo che ha afferrato il passeggero rallentandone la corsa e fermandolo. La persona ha cercato di attirare l’attenzione dei passanti gridando che era stata appena scippata una collana d’oro alla donna con cui era in compagnia.



Il poliziotto prontamente è intervenuto bloccando il 17enne e avvisando immediatamente la sala operativa per l’invio di una volante sul posto. Il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce lasciando lo scooter. Uno dei familiari è stato costretto a ricorrere alle cure mediche riportando lesioni guaribili in 20 giorni. Lo scooter e il cellulare del 17enne sono stati sequestrati dagli uomini dell’Upg. Il giovane scippatore è stato arrestato e condotto presso il centro di prima accoglienza ai Colli Aminei.

Mercoledì 2 Maggio 2018, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2018 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA