Lunedì 26 Marzo 2018, 21:57 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da più di una settimana aveva preso di mira via San Pasquale, dove a quanto si dice tra i negozianti del quartiere era riuscito a «scippare» almeno cinque persone al giorno.Ma oggi la fortuna deve avergli voltato la faccia, visto che poco dopo le quattro del pomeriggio una delle sue vittime lo ha riconosciuto mentre si aggirava ancora per via San Pasquale.«Ero davanti all’edicola - racconta il giovane che vuole restare anonimo - e l’ho visto passare : l’ho riconosciuto subito, era lo stesso ragazzo che mi aveva preso il telefonino e che avevo avuto poi modo di vedere nelle immagini riprese da una telecamera di un bar. A quel punto l’ho seguito, e quando ho visto che stava per entrare in azione di nuovo, stavolta ai danni di una signora, insieme a mio fratello l’ho immobilizzato».Il ladro, pare poco meno che trentenne e a sua detta genitore - te lo giuro sui miei figli, avrebbe detto - guidava un ciclomotore con targa esposta ma non visibile, ed avendo avuto la peggio nella rissa che ne era scaturita avrebbe anche confessato : il telefonino del ragazzo lo aveva venduto alla Maddalena per cento euro.Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato via lo scippatore dopo aver sentito le testimonianze.