Domenica 5 Maggio 2019, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banditi scatenati e furti a ripetizione nel centro di Marano. Altri casi, tra ieri e oggi, sono stati denunciati da diversi residenti ai carabinieri della locale Compagnia. I banditi sono entrati in azione in via Corree di sopra, danneggiando un'autovettura in sosta, all'interno della quale era custodito materiale per un valore di oltre mille euro. Il caso più singolare è stato, però, denunciato in mattinata ai militari dell'Arma di via Nuvoletta: una donna è stata scippata da un malvivente giunto in via Parrocchia a bordo di uno scooter. Il ladro, in azione a due passi dalla chiesa del santo patrono della città, è riuscito a rubare la borsa contenente i documenti e la scheda per il reddito di cittadinanza appena ottenuta dalla sfortunata vittima.