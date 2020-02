Scippo a bordo del bus Anm a Napoli, la donna rincorre il ladro e lo fa arrestare

Nell'ambito dei controlli quotidiani in via Broggia, gli agenti dell’unità operativa Avvocata della polizia municipale venivano attratti da una donna che, con fare agitato, discuteva animatamente con un uomo di nazionalità italiana. Nell’intervenire gli agenti apprendevano che la donna era stata borseggiata a bordo di un bus Anm e che, accortasene subito, si era messa a rincorrere il ladro.



Il personale della municipale, avendo individuato nell'immediatezza l'uomo che realmente poteva aver commesso il furto, hanno proceduto alla perquisizione sul posto e gli hanno trovato addosso il portafogli della donna.



Dopo la denuncia di rito sporta dalla donna, il magistrato ha disposto gli arresti domiciliari dell'uomo, un 41enne del quartiere Vasto già gravato da numerosi precedenti specifici, e l'accompagnamento coatto per sottoporlo al rito direttissimo, dove l'imputato è stato condannato a un anno e quattro mesi pena sospesa con obbligo di firma. © RIPRODUZIONE RISERVATA