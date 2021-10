Napoli, morta Annamaria Malangone: vedova del velista Panada, è stata vittima di uno scippo a via Manzoni

Morire per uno scippo. La criminalità di strada ha fatto un'altra vittima a Napoli: Annamaria Malangone, 80 anni, ex docente di educazione fisica e sposata con il noto velista Beppe Panada, è morta tre giorni fa per le conseguenze di un'aggressione commessa da un rapinatore solitario in via Manzoni. L'aggressore poco dopo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato, e ora è in attesa dell'udienza di convalida.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati