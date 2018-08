Scippano la borsa all'anziana e la fanno cadere davanti al cimitero: presi padre e figlio

Lunedì 20 Agosto 2018, 16:26

SAN GIORGIO A CREMANO - Scippano la borsetta a una donna di 60 anni davanti al cimitero e la trascinano a terra, arrestati. In manette due uomini, padre e figlio, accusati di rapina: due giorni fa, intorno alle 19 davanti all'entrata del cimitero di San Giorgio a Cremano - i due a bordo di scooter nero hanno rapinato una signora di 60 anni. L'hanno avvicinata, le hanno strappato la borsa e poi l'hanno trascinata a terra, per un magro bottino di appena 30 euro.Ma oggi grazie alle indagini dei carabinieri e all'acquisizione delle immagini di videosorveglianza - i colpevoli sono finiti in manette: sottoposti a fermo di polizia giudiziaria G.T., 52 anni, residente al Lotto Zero, denunciato a piede libero suo figlio, E.T., 28 anni. Il padre ha materialmente compiuto la rapina e ha denunciato suo figlio come complice, hanno entrambi con precedenti penali.G.T. era già noto alle forze dell'ordine perché denunciato per uno scippo avvenuto ad agosto 2017 sempre a San Giorgio a Cremano, mentre suo figlio, già arrestato per spaccio di droga, era sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. Il 52enne ha confessato e ora si trova nel carcere Poggioreale.