Napoli, ruba cellulare e scappa: arrestato uomo di 31 anni

Stamattina gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Galileo Ferraris sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno indicato un uomo che, dopo aver rubato il telefono ad una donna, è scappato in direzione di corso Arnaldo Lucci.

I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato trovandolo in possesso dello smartphone rubato poco prima. A.P., 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto. Infine, il cellulare è stato restituito alla proprietaria.