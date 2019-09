A Napoli due poliziotti, in via Tramontana, hanno notato un turista che stava inseguendo un giovane che gli aveva sottratto il cellulare. Il rapinatore, raggiunto dalla vittima, lo ha aggredito per guadagnare la fuga fino a quando non è stato bloccato dai poliziotti. Il giovane, Salah Wati, tunisino 23enne, senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina impropria.

Giovedì 5 Settembre 2019, 18:46

