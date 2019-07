Sabato 27 Luglio 2019, 11:16

Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura, nei confronti di V.L., napoletano di 34 anni, in quanto gravemente indiziato di rapina.L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, nell'ottobre dello scorso anno, in via Acton, aveva strappato dal collo di una donna un girocollo da settemila euro strattonandola con forza fino a strapparle la maglia e costringerla a ricorrere alle cure del 118.