​Arrestato lo scippatore dei Quartieri Spagnoli: ha rubato un orologio da 140mila euro al turista inglese

Arrestato lo scippatore dei Quartieri Spagnoli: l'uomo, 29 anni, pregiudicato, è stato bloccato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro dopo avere derubato un giovane turista britannico residente in Svizzera di un orologio da 140mila euro.

Insieme con un complice, lo scorso 4 ottobre il 29enne ha preso di mira una coppia di turisti che si erano avventurati lungo i vicoli a ridosso di via Toledo. In via Santa Caterina da Siena il giovane con berretto e volto scoperto ha strappato al turista inglese l'orologio Patek Philippe e s'è dato alla fuga a bordo di uno scooter condotto da un complice.

