Scippo alla Stazione centrale di Napoli, algerino catturato da poliziotti in borghese

Martedì 12 Giugno 2018, 18:34

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Viminale, gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato Essam Omar, algerino di 38 anni, in carcere per furto aggravato.Essam si aggirava all’interno della stazione scrutando insistentemente i bagagli e le borse dei viaggiatori in transito e attirava pertanto l’attenzione del personale Polfer in abiti civili. Monitorato a debita distanza, con mossa fulminea estraeva un paio di occhiali dallo zaino di un viaggiatore e si dava alla fuga. Inseguito, veniva bloccato con ancora tra le mani il maltolto, riconsegnato poi al proprietario che non si era accorto di nulla!Nella stessa giornata veniva denunciato all’autorità giudiziaria P.C., napoletano di 36 anni, autore di una truffa ai danni di tre cittadini del Sudan per l'acquisto dei biglietti del treno per Milano.