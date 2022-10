Armi e munizioni da caccia: denunciati due bracconieri nel Napoletano

Hanno seguito il suono emesso dal richiamo elettroacustico per attirare gli uccelli. Così i carabinieri forestale della stazione di Marigliano e le Guardie della Lipu hanno colto in flagranza di reato due bracconieri nelle campagne di Scisciano. Uno dei due imbracciava il fucile dell'altro senza avere le autorizzazioni necessarie. É scattata quindi una perquisizione eseguita prima all'interno dei propri veicoli e successivamente a casa, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato un fucile da caccia, una carabina, 1052 cartucce, 500 piombini ed un richiamo elettroacustico vietato. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Nola per reati venatori e per quelli, ben più gravi, per possesso di armi e munizioni. "I controlli a tappeto pianificati con i Carabinieri Forestali proseguiranno ancora - dichiara l'Avv. Fabio Procaccini, Delegato della LIPU di Napoli - siamo determinati a vincere la guerra al bracconaggio, riportare legalità nelle campagne e pace alla fauna selvatica"