Aggredisce la mamma per i soldi della droga, arrestato 28enne nel Nolano

Domenica 22 Settembre 2019, 19:16

Questa notte i carabinieri della stazione di San Vitaliano hanno arrestato un 28enne di Scisciano che aveva appena aggredito la madre per denaro. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, voleva i soldi per comprare la droga.La mamma era vittima di vessazioni simili da mesi ma non aveva mai sporto alcuna denuncia. questa volta però la chiamata al 112 ha permesso l’arresto del figlio per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.Dopo le formalità è stato tradotto in carcere.