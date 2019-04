Una «bomba ecologica» nell'azienda di carburanti nel Napoletano '

Mercoledì 17 Aprile 2019, 11:52

Una ditta che commercia carburante all’ingrosso e al dettaglio non teneva il registro di carico e scarico dei rifiuti.nell’area di pertinenza, inoltre, c’era un’autocisterna incidentata con tracce di liquido infiammabile e parzialmente bruciata ma anche pneumatici abbandonati, parti meccaniche di auto, plastica e fusti di carburante.Lo hanno scoperto a Scisciano i carabinieri della stazione di san vitaliano e della stazione forestale di marigliano durante un controllo per la prevenzione dei reati ambientali. I militari hanno anche sorpreso alcuni dipendenti della ditta a scaricare rifiuti solidi urbani da alcuni automezzi per stoccarli in dei cassoni, il tutto abusivamente.l’amministratrice della ditta è stata denunciata per gestione di rifiuti non autorizzata e le è stata comminata una sanzione amministrativa di più di 5mila euro.Sequestrati l’area, gli automezzi ed i cassoni colmi di rifiuti.