Scissionisti, cinque ergastoli annullati: nuovo processo in Appello

Giovedì 29 Marzo 2018, 22:55 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 22:55

Annullate le condanne a capi e presunti killer del clan degli scissionisti accusati di omicidio ai tempi della seconda faida nella periferia a nord di Napoli. I giudici della quinta sezione della Corte di Cassazione hanno annullato con rinvio dinanzi alla Corte di assise di appello la sentenza che disponeva l’ergastolo per il boss Guido Abbinante e per i presunti responsabili dell’agguato in cui il 27 settembre del 2007, a Calvizzano, fu ucciso Giovanni Moccia e ferito Giovanni Piana che pochi giorni più tardi si presentò agli inquirenti e iniziò a collaborare con la giustizia svelando i segreti del clan all’epoca più potente dell’area settentrionale della città. Ergastolo cancellato, dunque, non solo per Abbinante (difeso dagli avvocati Dario Vannetiello e Romolo Vignola) ma anche per il ras Giovanni Esposito ‘o muort e Giovanni Cariello (difesi dall’avvocato Claudio Davino), per Paolo Ciprio (avvocato Vittorio Giaquinto), Salvatore Baldassarre (avvocato Michele Basile). Secondo le ricostruzioni dei collaboratori di giustizia avrebbero fatto tutti parte del gruppo armato del clan. La Cassazione ha accolto la tesi difensiva che ha sempre puntato l’indice contro la attendibilità dei racconti degli ex affiliati. Quindi si tornerà ancora in aula. L’iter di questo processo è stato particolarmente complesso: condanna in primo grado all’ergastolo per gli imputati, assoluzione in Appello, annullamento delle assoluzioni in Cassazione e nuovo processo in Assise Appello, sentenza di condanna al massimo della pena, conseguente ricorso in Cassazione e ieri l'annullamento delle condanne e la fissazione di un nuovo processo di secondo grado.