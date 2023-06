Cadono le accuse nei confronti di un noto imprenditore, finito nel 2017 al centro di una inchiesta per bancarotta. Ieri mattina, sono stati i giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Napoli ad assolvere Domenico Provenzano, che era assistito dall'avvocato Roberto Imperatore, la moglie Anna De Martino e la ex dipendente Immacolata Lanza, difese a loro volta dagli avvocati Andrea Imparato e Alfonso Trapuzzano. Aula 215, collegio presieduto dal giudice Dario Gallo, a latere Purcaro e Gobbo, si chiude una vicenda che nel 2017 rappresentò una sorta di terremoto giudiziario su un pezzo di commercio a Napoli. Ricordate il caso del blitz disposto dalla Procura per le vie di Chiaia? Vennero sequestrati alcuni negozi legati al celebre marchio Sciuscià srl, che vantava punti vendita in via Vittoria Colonna e via Merliani, ma anche all'outlet Reggia di Caserta. Tre store di griffe per bambini. Ieri l'assoluzione dell'imprenditore, al quale era stato contestata una bancarotta di 4 milioni di euro. Su undici capi di imputazione, chiesta l'assoluzione per quattro ipotesi di accusa, con una richiesta di condanna a un anno e sei mesi di reclusione. Una richiesta che non è passata, di fronte al lavoro tecnico portato in aula dai rispettivi collegi difensivi. Agli atti anche il lavoro del consulente tecnico Pietro Luca Bevilacqua (per conto dello studio Imperatore), in uno scenario in cui si attende la lettura delle motivazioni.

Al centro del dibattimento, la continuità societaria tra la fallita Sciuscià srl e Macm love srl, azienda costituita nel 2015 all'interno degli stessi punti vendita. La difesa ha dimostrato l'assenza di distrazione di beni o capitali, quindi la mancanza di pericolo per i creditori. In altri termini, ci sarebbe stata una continuità societaria tra l'imprenditore e le aziende create nel corso degli anni, prima e dopo un fallimento finito al vaglio degli inquirenti.