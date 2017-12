Napoli. Scivola sul camion mentre ritira i rifiuti, 21enne in prognosi riservata

Sabato 23 Dicembre 2017, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2017 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente sul lavoro per un addetto al ritiro di carta e cartone che è finito in ospedale alle 5 di questa mattina. Il 21enne, originario di Massa di Somma ma residente da anni a Napoli, stava effettuando il turno per recuperare i rifiuti riciclabili della carta su via Nuova Poggioreale ed era vicino alla pedana elevatrice del mezzo.Il giovane, è scivolato vicino alla tavola che si utilizza per raccogliere la carta ed ha sbattuto la testa al suolo. Il collega, autista con il quale stava lavorando in coppia, ha allertato subito il 118 e la vittima è stata prelevata dall’ambulanza e trasportata al Loreto Mare dove è attualmente con una prognosi riservata, nel reparto di Neurochirurgia.