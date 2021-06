La scommessa: un albero piantato per ogni nuovo cliente di Marigliano Energia

Sarà piantato un albero per ogni cliente che sceglierà di avvalersi dei servizi offerti da Marigliano Energia il primo fornitore di energia elettrica e gas naturale dell’ hinterland. Alfonso, Giuseppe e Federica, i tre giovani fratelli che hanno scelto di scommettere sul proprio futuro investendo sulla terra in cui vivono e soprattutto mettendo in campo un progetto sostenibile che punta anche a sensibilizzare sull’utilizzo di energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Puntano ad attirare clienti favorendo il risparmio che si ottiene quando nel rapporto tra fornitore e consumatore non vi sono intermediari ma soprattutto scommettono sul green sostenibile che rappresenta il presente ed il futuro delle economia globale.

“Il nostro obiettivo - spiegano i fratelli Bonavolonta- è di superare la barriera della vendita di commodity a favore, piuttosto, della creazione di una community, dove il cliente sarà il protagonista e il collante sarà la trasparenza”.

Progetto vincente? Lo si saprà dal numero di alberi che i tre capitani d’impresa riusciranno a piantare nella propria città.