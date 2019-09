Scommesse abusive e sigarette di contrabbando nel circoletto, denunciati i due gestori a Casoria

Venerdì 13 Settembre 2019, 14:49

Scommesse abusive, contrabbando e furto di energia in un circoletto, scattano denunce e sequestri dei carabinieri. Ispezionando i locali, i militari hanno trovato un computer per giocare scommesse online - senza che i gestori del circolo ne avessero l’autorizzazione - e sigarette di contrabbando in vendita. L’impianto elettrico del circolo era inoltre allacciato abusivamente alla rete pubblica.I carabinieri hanno quindi denunciato per raccolta di scommesse sportive senza autorizzazione, esercizio di giochi d’azzardo, contrabbando di sigarette e furti di energia elettrica i gestori del circolo: un 40enne di Casoria e un 26enne di Casavatore già noti alle forze dell’ordine.Sequestrati il pc, una stampante, una decina di ricevute di scommesse sportive e 17 stecche di sigarette di contrabbando.