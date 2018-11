Venerdì 2 Novembre 2018, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È uscita di casa il pomeriggio del giorno 31 con la propria vettura per recarsi al supermercato. Ma di Margherita Esposito non si hanno più tracce. Apprensione tra i familiari che hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di San Giuseppe Vesuviano. La donna,sposata e madre di due ragazzi, già lo scorso Natale si era allontanata e fu ritrovata il giorno dopo a Ottaviano in località Valle della Delizia. L'altro giorno è uscita da casa a bordo della propria auto, una Fiat Punto senza documenti e telefono cellulare. Dopo alcune ore di vane ricerche, i familiari hanno sporto regolare denuncia ai carabinieri. Volantini con una foto recente sono stati affissi per i paesi limitrofi.