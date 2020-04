Scomparso a Ercolano col suo cane, trovato il corpo di Ciro: il barman 36enne è morto

Ultimo aggiornamento: 19:11

, il barman 36enne di Ercolano: era scomparso da 48 ore. Il suo corpo è stato rinvenuto dai carabinieri in una campagna di fronte a Villa Favorita, il cagnolino è vivo e veglia sul corpo del suo giovane padrone. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale e i familiari. Secondo le prime informazioni pare che il giovane fosse depresso per la quarantena e per la crisi lavorativa: era un lavoratore stagionale. È anche emerso che quando è uscito di casa il 23 aprile aveva portato con sè una bottiglia d'acqua e farmaci antidepressivi. Indagano i carabinieri della tenenza di Ercolano. Il corpo è stato trovato da due ragazze che hanno subito chiamato i soccorsi. La sorella Carmen al Mattino: «È stato trovato il corpo - ha detto con un filo di voce - non c'è più».Era uscito la sera del 23 aprile in corso Resina solo per portare a spasso il suo amato cagnolino, Obò. Ma non è più tornato a casa Ciro, barman 36enne di Ercolano ambientalista e amante della natura. Impossibile per parenti e amici avviare ricerche autonome a causa del lockdown e delle restrizioni per contendere il contagio del Covid. I familiari hanno sporto denuncia, trascorse le 48 ore, ai carabinieri della tenenza di Ercolano, alla guida del tenente Christian Petruzzella, che indagano sulla scomparsa.Al momento dell’uscita di casa Ciro indossava un giubbino blu scuro con cappuccio, pantalone verde militare chiaro/ beige, scarpe nere, zaino con motivo bianco e nero. Era insieme al suo inseparabile cagnolino ed aveva con sé il cellulare. Ciro, come tanti giovani, era sofferente per le restrizioni in quanto amava la libertà e il contatto con la natura. In pena i genitori di Ciro e le due sorelle che speravano possa essere in qualche posto al sicuro stamattina avevano lanciato un appello.