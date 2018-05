Venerdì 11 Maggio 2018, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 18:27

TORRE ANNUNZIATA – Ha fatto perdere le sue tracce da ieri pomeriggio alle 16,17 quando a Torre Annunziata Centrale è salito sul treno proveniente da Salerno e diretto a Napoli. Andrea Cipriano, geometra di 55 anni, ha pranzato con la moglie e con i figli e poi è uscito, prima per andare al suo nuovo studio, poi si è diretto verso la stazione della Ferrovia dello Stato. Dalle telecamere dello snodo oplontino è stato visto l’ultima volta salire sul convoglio che effettua alcune fermate prima di arrivare a Napoli.A nessuno dei familiari ha detto dove si stesse dirigendo e da oltre 24 ore non si hanno più sue notizie. Ha con sé i documenti ed il cellulare, che risulta spento, ma non ha portato i farmaci per la sua terapia.L’appello del figlio Antonio nella trasmissione Rai di ieri a “Chi l’ha Visto?”