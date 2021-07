Giovanni scomparso da tre giorni nel Napoletano, i familiari lanciano un appello

Scomparso da tre giorni, i familiari lanciano un appello. Si chiama Giovanni Scippa (l'uomo nella foto), ha 50 anni e vive a Marano, in via Lorenzo Lancia, nel cuore del centro storico della città. Di lui non si hanno più notizie da martedì 13 luglio. La moglie di Giovanni, dopo aver denunciato la scomparsa alla forze dell'ordine, ha lanciato un appello sui social network affinché chi abbia notizie del marito possa mettersi in contatto con carabinieri, polizia o con la famiglia. Chiunque avesse notizie di Giovanni Scippa, può telefonare al 3292450990.

