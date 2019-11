In ansia per il rapper Simone, scomparso da venerdì scorso nel Napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce la preoccupazione per la sorte di, il giovane di Mugnano che ha fatto perdere le proprie tracce nella giornata di venerdì e di cui non si hanno più notizie. Da giorni si moltiplicano gli appelli di familiari e amici, che hanno diffuso la foto del ragazzo su diversi gruppi social. Simone è noto negli ambienti musicali dell'hinterland a nord di Napoli ed è autore di un brano. "Non sappiamo dove sia, se stia bene, non sappiamo niente, aiutateci a trovarlo", scrivono sulle paginegli amici del giovane scomparso. L’ultimo post pubblicato da Simone Esposito risale a una settimana fa.