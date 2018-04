Martedì 24 Aprile 2018, 10:19

Da ieri è scomparso un uomo, Mario Tucci, dalla zona di Grumo Nevano. Al momento della scomparsa indossava camicia a quadri, pantalone scuro e un berretto giallo, ai piedi polacchine grigie. L'uomo soffre di una patologia che non gli permette di orientarsi e di ricordare il proprio nome. Chiunque abbia visto questa persona in zona Grumo Nevano, Arzano o in altri luoghi può contattare i seguenti numeri: 3396217357, 337594301, 3662183384, 3665468032, 3349064934.