Sconto ai circoli sotto inchiesta, il Comune di Napoli: «Basta, li vendiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 17 Luglio 2018, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non è più tempo di chiacchiere. Il tempo stringe, dobbiamo accelerare sulla dismissione del patrimonio, entro l'autunno venderemo anche il circolo Posillipo e il tennis Club», l'assessore comunale al Patrimonio, Ciro Borriello, taglia corto sull'ultima vicenda della Corte dei Conti che, in pratica, sarebbe già superata dagli eventi, perché la vicenda dei canoni di fitto sta per essere cancellata dalla definitiva dismissione di quei beni.Però Borriello tiene a precisare che anche sul fronte dell'adeguamento dei canoni da molto tempo «sono state avviate procedure ufficiali per stabilire un valore adeguato». Insomma, anche se non lo dice apertamente, l'assessore spiega che l'attenzione sulla questione è altissima, nonostante gli ultimi rilievi della Corte dei Conti.LA DISMISSIONELa questione in questo momento è tutta spostata sulla vicenda dell'alienazione dei beni patrimoniali. Si tratta di un problema vero e attuale perché i conti di palazzo San Giacomo vanno rimessi in sesto in gran fretta e la cessione di una porzione importante degli immobili serve a fare cassa: «Io ritengo che dopo l'estate arriveremo alla svolta - si sbilancia Borriello - diciamo che entro l'autunno le cessioni dovrebbero essere concretizzate». Se lo augurano anche e soprattutto i soci e i vertici dei due circoli sportivi che oggi sono nell'occhio del ciclone. Entrambi i sodalizi hanno preparato da mesi le controproposte da presentare al Comune per avviare le trattative di acquisto ma non arriva mai il momento giusto per concludere l'affare: «Il fatto è che in entrambi i casi ci sono situazioni limite che non consentono di avere un quadro preciso né di ottenere documenti in grado di garantire una transazione corretta. Ovviamente si tratta di questioni burocratiche e risolvibili, però bisogna accelerare perché abbiamo fretta di concludere».