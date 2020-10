Scontri a Napoli, Lapo Elkann: «Amo la città e sono triste. Forze dell'ordine eroi come i medici»

«Sapete quanto ❤️ Napoli. Vederla a ferro e fuoco mi RATTRISTA. Il disagio NON può e non DEVE MAI Giustificare la Violenza. TUTTA la mia solidarietà alle forze dell’ordine che Rischiano la VITA per il Nostro Bene. Come gli Infermieri e i Medici sono loro i Nostri EROI». Questo il tweet di Lapo Elkann sugli scontri di ieri notte a Napoli.

