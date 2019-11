© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente per due minorenni campani, ricoverati in ospedale dopo lo scontro con un'auto. I ragazzini, un 15enne napoletano e una 13enne di San Giorgio a Cremano, erano a bordo di uno scooter che stava procedendo su via Villa Bisignano, a Barra , quando intorno a mezzanotte, è avvenuto lo schianto.Il minore che era alla guida dello scooter, è in prognosi riservata, ricoverato all' Ospedale del Mare con gravi traumi a livello addominale. La ragazzina, invece, è stata dimessa dallo stesso ospedale, dopo una prima assistenza ed un referto medico di 15 giorni di guarigione per i traumi riportati soprattutto agli arti inferiori ed escoriazioni sul volto. Lo schianto tra lo scooter ed una Renault Clio, è avvenuto all'altezza dell'incrocio di via villa Bisignano con via Cupi Rubinacci, da dove proveniva il conducente dell'auto.L' automobilista, un 28enne napoletano si è fermato a prestare soccorso ed ha allertato il 118 chiedendo l'intervento dei mezzi di soccorso che sono giunti con due ambulanze sul posto. Secondo la prima ricostruzione dell'incidente, effettuata dalla sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale di, sembra che lo scooter abbia tentato di passare tra la Renault e il marciapiede che fiancheggia la strada. A quel punto, il centauro 15enne avrebbe perso il controllo del mezzo e dopo lo scontro con l'auto, sarebbe stato sbalzato in aria per finire sui paletti pedonali del marciapiede che gli avrebbero provocato i gravi traumi addominali riportati nell'incidente.Gli agenti comandati da Antonio Muriano stanno proseguendo gli accertamenti sul luogo dell' incidente per capire se i minori indossavano il casco e verificare la possibile presenza di videosorveglianza per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto.