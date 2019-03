Sabato 23 Marzo 2019, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2019 08:49

Scontro tra auto e moto è morto all’alba l’imprenditore Pasquale Alfano. Era ricoverato al Cardarelli di Napoli dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio tra i comuni di Castellammare e Santa Maria la Carità. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, per questo motivo dopo i primi soccorsi prestati dal San Leonardo di Castellammare i medici avevano deciso il trasferimento presso il nosocomio napoletano. L’incidente è avvenuto tra via Bardascini e via Petraro, Alfano era a bordo della sua moto, probabilmente senza casco, quando un’auto gli avrebbe tagliato la strada per una manovra improvvisa. La 20enne che si trovava alla guida dell’auto è stata iscritta nel registro degli indagati dal pm della Procura di Torre Annunziata che ha aperto un’inchiesta sul tragico incidente. Pasquale Alfano era molto noto in città perché titolare di una paninoteca molto frequentata che si trova nel cuore della movida stabiese, a pochi passi dalla villa comunale.