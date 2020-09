Incidente tra Nola e Marigliano: un bimbo di un anno tra i quattro feriti

Incidente stradale tra due autovetture in via Polvica-Marigliano tra i territori dei comuni di Nola e Marigliano. Il bilancio parla di quattro feriti: tre adulti e un bambino di appena un anno. A scontrarsi in un incrocio, per motivi ancora da accertare, una Fiat Punto e una Fiat 500: a bordo, da una parte due fratelli di Tufino e dall'altra una famiglia del Nolano composta da papà, mamma e un bambino.

Due dei feriti sono stati soccorsi e trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale "Santa Maria la Pietà" di Nola con fratture al polso e alla caviglia mentre il piccolo è ora ricoverato al Santobono di Napoli.

Ultimo aggiornamento: 20:42

