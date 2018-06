Venerdì 22 Giugno 2018, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 09:09

È in gravi condizioni lo scooterista 25 enne travolto nella tarda serata di ieri, nel centro di Marano, da una Smart proveniente da via Merolla. Terribile l'impatto tra lo scooter, su cui viaggiava anche un altro ragazzo, e l'autovettura. Due i feriti, di cui uno grave. Nel violento impatto uno dei due scooteristi è rovinato al suolo ed è rimasto ferito. Entrambi i giovani indossavano il casco, ma uno dei due, nell’impatto, ha perso i sensi ed è rimasto a terra diversi minuti senza riuscire a muoversi. Sul posto sono arrivate - dopo circa 30 minuti - due ambulanze, allertate da residenti e passanti, che hanno trasportato il giovane in ospedale.